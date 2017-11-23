哈通社/伊斯兰堡-白沙瓦/11月22日 -- 哈通社驻中东记者22日前往位于巴基斯坦和阿富汗边境的白沙瓦，并对"冲突地区"现状进行了专访。

尽管巴基斯坦反恐斗争还在继续，而开伯尔-普赫图赫瓦省最大城市白沙瓦仍处于危险地带之一。此外，邻国阿富汗各地区不在政府管辖之下，而由大大小小部落掌管。

白沙瓦不被纳入部落带，反而因城市人口密集以及地理位置等因素，白沙瓦常常被恐怖分子当成攻击目标。

白沙瓦与巴基斯坦首都伊斯兰堡之间有M1国家付费高速公路，全长达160公里，车辆通行费为1美元。



进入白沙瓦的公路上设立了多个站岗点，而市中心忙绿的人们成为了城市的主旋律。此外，城市里还能看到正在对街道进行整修的修路工人。



白沙瓦著名景点之一"巴拉黑萨尔"堡垒已经拥有2000多年历史。考虑到不断扩大的白沙瓦，该堡垒已成为城市中心地段，而巴基斯坦西北边防军的总部也正位于这座堡垒。



据边防部队上校卡姆兰先生透露，巴基斯坦边防军是联邦政府所管辖的军事机构。边防军军人由地区部落居民组成，全军总数约8万余人。

据了解，曾经作为监狱的堡垒地下室，现在已被改造为博物馆。博物馆内主要包括，陈旧的武器、地区部落的民族服饰、日常用品等。此外，馆内还收藏"伊斯兰国"恐怖分子们的旗帜。游客在参观时将受到堡垒守卫们的热烈欢迎，而在堡垒顶部还能观赏到城市全景。



据开伯尔-普赫图赫瓦省省长伊卡尔·贾格拉介绍，目前，地区占据全国生产总值的10%以及矿产资源的20%。较近几年的数据相比，地区经济得到了3.6倍的增长。农业是据开伯尔-普赫图赫瓦省主要的经济分支，产物包括大麦、米、玉米、烟草、甘蔗以及各种水果等。



贾格拉还强调，开伯尔-普赫图赫瓦省非常愿意同哈萨克斯坦展开合作。

【翻译：冰山 编辑：小穆】