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    12:50, 28 11月 2017 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统将出访白俄罗斯

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    哈通社/阿斯塔纳/11月28日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统将于11月29-30日对白俄罗斯进行为期两天的正式访问。

    访问框架下，总统将出席集安组织集体安全理事会会议、哈萨克斯坦-白俄罗斯企业家论坛和其他活动。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    外交 哈萨克斯坦与白俄罗斯 总统 黄金储备
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