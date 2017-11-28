纳扎尔巴耶夫总统将出访白俄罗斯

哈通社/阿斯塔纳/11月28日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统将于11月29-30日对白俄罗斯进行为期两天的正式访问。

访问框架下，总统将出席集安组织集体安全理事会会议、哈萨克斯坦-白俄罗斯企业家论坛和其他活动。

【编译：小穆】