联合国会议讨论阿斯塔纳枢纽在国际合作中的作用

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- 阿斯塔纳公共服务领域区域枢纽管理委员会主席阿里汗•拜曼诺夫11月27日出席在土耳其安塔利亚市举行的2017年全球南南发展博览会。

据了解，由土耳其政府主办、联合国南南合作办公室共同协调和组织的第九届全球南南发展博览会（Global South-South Development Expo）11月27日在土耳其南部海滨城市安塔利亚举行。这一旨在促进发展中国家之间合作的全球性活动平台将展示全世界范围内南南合作与三方合作创新实践、分享发展信息、知识和资源、寻求和探索新型发展合作模式以及合作伙伴关系，共同努力推动可持续发展目标的实现。







会中，拜曼诺夫指出年轻领导者重要因素，并称："首先这取决于价值观，只有基于人们彼此尊重的荣誉、个人法律利益、劳动和志向的企业文化的任何组织或机构才能赢得胜利。其次，是环境。如果领导们更多的考虑为员工个人能力增长制造条件，组织的效率将会得到增长。"



另外，拜曼诺夫还出席了以《促进公共服务创新领域发展的数字生态系统》为主题的圆桌会议。



会议期间，联合国发展计划署、突厥议会、新加坡以及孟加拉国代表强调了阿斯塔纳枢纽公共服务领域和知识交流方面在国际和地区合作发展起到的重要作用。







另外，拜曼诺夫还同联合国秘书长南南合作特使切迪克、联合国秘书长人道主义事务部代表艾哈迈德、联合国发展计划署欧洲和中亚地区副局长拉斯蒂斯拉夫、突厥议会秘书长拉米尔•哈桑诺夫、伊斯兰合作组织研究和培训中心主任穆萨•库拉库拉卡亚以及孟加拉国、摩洛哥、新加坡等国家代表举行会谈。



会中，各方就加强同阿斯塔纳枢纽的合作关系等相关问题进行了讨论。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】