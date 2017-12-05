国际展览会秘书长致信总统就成功举办阿斯塔纳世博会表示祝贺

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- 据《主权哈萨克斯坦》报消息，国际展览会秘书长文森特•冈萨雷斯•洛塞泰斯5日发来贺信并向纳扎尔巴耶夫总统就成功举办世博会表示致以祝贺。

洛塞泰斯写到："有很多人向我写信，并告诉我举办2017阿斯塔纳世博会的取得的伟大成功，还告诉我这将为往后举办世博会带来巨大的影响。



2017阿斯塔纳世博会的成功举办与您的支持有着莫大的联系。哈萨克斯坦政府和阿斯塔纳世博会运营公司总裁叶西莫夫为迎接首批世博会游客作出了良好的准备工作，同时展现了哈萨克民族的热情好客之情。



利用这次机会，我对您在世博会期间向我颁发的'友谊'勋章表示衷心感谢。当得知荣获该殊荣时，我感到非常高兴。此外，与您展开紧密合作的6年时间，对我职业生涯来说，是一段最宝贵的经验。



我希望访问阿斯塔纳，并参观阿斯塔纳世博园。此行不仅为了哈萨克人民，而是为了全世界去了解阿斯塔纳世博会留下的遗产。"



贺信最后，洛塞泰斯强调国际展览会愿同哈萨克斯坦进一步展开合作关系。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】