萨金塔耶夫介绍我国经济中盈利最多的领域

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- 哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫5日在"哈萨克斯坦全球投资圆桌会议"论坛上指出对投资商盈利较多的投资项目。

萨金塔耶夫表示，发展工业科学技术、经济基础以及发展农工综合体等领域对于投资者来说具有很大发展潜力。政府将该领域定为在国家第三阶段发展优先引资方向。对于发展经济多元化，政府还将致力为冶金、炼油、化工以及汽车制造等领域邀请投资商。此外，包括铜、金、锂、钒、磷酸盐以及其他稀有金属开采领域也拥有巨大发展潜力。



另外，政府总理指出哈萨克斯坦粮食、面粉生产位列世界领先地位，并强调，政府支持度在国内农工综合体发展领域得到了大规模的体现。



萨金塔耶夫还表示，成为中亚大型物流枢纽是国家主要战略发展方向。未来2-3年，政府计划将集装箱运输量增至200万标箱，同时将运输业务总收入提高至50亿美元。哈萨克斯坦交通运输基础设施和"光明大道"经济计划同中国"丝路经济带"以及"一带一路"倡议将互相协调。



他还强调，哈萨克斯坦政府将对国外投资项目以及创新想法持开放态度。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】