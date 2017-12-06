总理会见多位外国投资者

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦总理巴赫特詹•萨金塔耶夫星期二在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦全球投资圆桌会议论坛框架下边缘举行了一系列双边会晤。

萨金塔耶夫会见了多位正在与哈萨克斯坦本土企业开展成功合作的大型投资公司负责人。







日本东京制纲公司高级董事总经理Kazunori Sato、标准人寿安本集团全球战略客户主管John Campbell,土耳其阿雅卡波鞋业CEO Bekir Aydin、Carmeuse集团CEO André Jacquemart 等。







双方在会谈中就能源、化工、建筑、工程、石油天然气和农业等领域的合作以及实施新的合作项目等问题进行了探讨。







与会代表分享了他们对哈萨克斯坦在全球经济中以及国内经济改革前景的看法。







总理还会见了KEC国际有限公司铁道部行政长官Rakesh Gaur、三井物产公司总经理Toshiaki Maruoka、土耳其Kibar Holding公司总经理Kerem Kibar和俄罗斯铁路公司第一副总裁Alexander Misharin。







会谈中，投资方对在哈萨克斯坦经济重点领域的合作极为重视，包括运输和物流基础设施、供水、能源等领域。







外国合作伙伴表达了参与哈萨克斯坦最具雄心的计划--2020年工业和创新发展计划、光明大道经济计划以及农工综合发展计划，并在这些计划的框架内开展联合投资项目的兴趣。











【编译：木合塔尔·木拉提】