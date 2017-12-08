萨金塔耶夫会见哈土企业家协会代表

哈通社/阿斯塔纳/12月8日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫7日在总理府会见Eksen Group负责人弗拉特·德韦罗根为首的哈萨克斯坦-土耳其企业家协会代表。

会议就加强两国商界之间的互利合作和在哈落实新的联合投资项目问题进行了讨论。

【编译：小穆】