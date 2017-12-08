阿克莫拉州学生成功攀登天山高峰

哈通社/阿斯塔纳/12月8日 -- 阿克莫拉州学生组成的登山团队近日成功攀登天山山脉海拔4000米高峰。

据阿克莫拉州教育局消息，阿克阔勒市军事爱国主义俱乐部"雪绒花"队在"阿克莫勒亚达"考察项目框架下，11月底出发前往天山山脉北部，并成功攀登海拔4010米的"阿拜峰"。

据了解，本次考察项目在"精神文明复兴"规划下在"亚洲之风"项目框架下举行。考察队负责人为亚历山大·卡扎琴科，成员还包括维克多·沙车涅夫以及"旅行者"儿童创意之家学生安娜·卡列兹娜。

卡扎琴科表示，首日，队员们一路经过麦迪奥露天滑冰场、琼布拉克高山滑雪场、塔勒哈尔山口、萨吾热克萨伊峡谷以及博格丹诺维奇冰川等地并抵达"阿拜峰"。当天，由于天气原因，没能按计划进行登山任务。次日，在天气转晴后，考察队成功完成任务，并在山顶插上印有"《阿克莫勒亚达》阔克舍套-阿克阔勒"字迹的蓝旗。

另外，考察队此行期间在阿拉木图市向卫国战争英雄曼叙克∙买梅托娃、阿利娅•莫达古洛娃、著名指挥官包尔江•莫穆舍吾勒以及潘非洛夫28勇士纪念碑献花。

【翻译：冰山 编辑：小穆】