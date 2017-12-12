纳扎尔巴耶夫总统就新的人员任命发表个人意见

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 -- 据总统府消息，纳扎尔巴耶夫总统11日在参议院（议会上院）会议上发表讲话，并强调专业人员调换对司法机关领域发展有着重要意义。

纳扎尔巴耶夫说：" 伊戈尔•罗戈夫年龄已达退休标准，因此解除其宪法委员会主席职务，向他对该领域做出的贡献表示感谢。宪法委员会主席职务将由海拉特•麦米出任。"



纳扎尔巴耶夫总统表示，在政府推出一系列新法案的情况下，司法制度领域发展迎来了新的方向。因此，新任法院机关领导应确保其有效和快速的实施，从而哈萨克斯坦法院将向正义的方向进一步发展。



另外，纳扎尔巴耶夫总统向参议院（议会上院）提起任命海拉特•霍加穆贾热夫为哈萨克斯坦总检察长，并向海拉特•麦米对国家司法制度发展作出的贡献表示感谢。





"他在国家公务员事务和反腐败署进行了长时间工作。在管理和检察机关领域有着丰富的经验。"纳扎尔巴耶夫总统说。



据悉，国家公务员事务和反腐败署署长职务将由阿力克•什佩克巴耶夫出任。



会议最后，总统再次强调哈萨克斯坦司法领域定时及有效的进行改革具有重要的意义。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】