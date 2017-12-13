我国驻华使馆举行独立庆典招待会

哈通社/北京/12月13日 -- 据哈通社驻华记者报道，哈萨克斯坦驻华大使馆12日在北京举行哈萨克斯坦独立26周年庆典招待会。

中国外交部部长助理孔铉佑、陕西省副省长魏增军、中国国际贸易促进委员会副会长王锦珍、上海合作组织秘书长拉希德•阿利莫夫以及中共中央军委、中国外交部、中国商务部、国际组织和外交使团、商业协会、哈萨克侨民、大学生代表出席了本次庆典活动。



活动中，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫和中国外交部部长助理孔铉佑发表致词。





中国外交官在致辞中强调，2017年是两国建交25周年。今年前九个月，两国双边贸易额增长近35%。两国在工业领域合作关系也在日益增长。双方今年共签署总值达270亿美元的51份合作协议，其中6个项目已得到落实。相信在"一带一路"倡议下，哈-中两国合作关系能够得到进一步增长。



哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫就哈萨克斯坦担任上合组织轮值主席国以及举办上合组织国际马拉松比赛向组织秘书处颁发了感谢信。





另外，驻华大使还就积极参与2017阿斯塔纳世博会以及举办中国旅游日的两国代表和组织颁发了同样的感谢信。



据了解，努雷舍夫还同中国外交部部长助理孔铉佑共同参观了主题为"哈萨克斯坦旅游潜力"的展会。



据悉，庆典活动最后还举行了演出活动。

















【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】