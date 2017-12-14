“丝路情长”阿拉木图大学生中国国情知识比赛成功举办

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 -- 据中国驻阿拉木图总领事馆消息，由中国驻阿拉木图总领馆主办，阿布莱汗国际关系与外国语大学孔子学院、阿里法拉比国立民族大学孔子学院和国际哈中语言学院联合承办的"丝路情长"--2017年阿拉木图大学生中国国情知识比赛决赛，日前在阿里法拉比哈萨克民族大学预科系礼堂成功举办。

中国驻阿拉木图总领馆副总领事郭心桥向到场观赛师生重点宣介了中国共产党第十九次全国代表大会和中哈人文合作情况，对比赛顺利举行表示祝贺，对承办单位的老师和工作人员的辛勤工作表示感谢，同时寄语各位选手在今后的汉语学习与中国国情知识的积累中继续努力，为"一带一路"倡议与"光明之路"新经济政策顺利深入对接、为中哈人文交流做出新的贡献！

本次大赛共吸引了来自阿拉木图各高校的70余名选手。经过预赛选拔，共有10名选手进入决赛。决赛分为演讲和现场答题两部分，选手们有的讲述在中国的暖心故事，有的趣谈对中国的奇思妙想，有的分享和中国朋友们的友谊，引得全场掌声阵阵。

经过紧张激烈的角逐，阿布莱汗国际关系与外国语大学的学生阿莱获得此次比赛第一名。哈萨克阿里法拉比国立民族大学孔子学院张瑜老师、阿布莱汗国际关系与外国语大学阿迪拉丽等7人荣获优秀指导教师称号。

【编辑：木合塔尔·木拉提】