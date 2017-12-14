专访中国乒乓球运动员陈梦：我只为自己的祖国和国旗参赛

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 - 正在首都阿斯塔纳参加菁英航运 2017 国际乒联世界巡回赛总决赛的中国乒乓球运动员、世乒赛季军得主陈梦，在赛前接受了哈通社记者的专访，分享了对决赛对手的一些看法。

以下为哈通社记者英迪拉·扎特佩舍娃的采访内容：



记者：赛前的心情和状态如何？



陈梦：我是第一次来到哈萨克斯坦，第一映像就是寒冷的天气。不过，哈萨克斯坦人民诚挚的热情和好客冲去了我身上的寒意。我对阿斯塔纳的感觉非常好。



记者：如果赢得了奖金，打算用来做些什么？



陈梦：（笑）今天是我妈妈的生日（采访于13日进行--译者注），如果赢得了奖金，我打算为妈妈买一份贵重的礼物，不过目前还没想好要买什么。



记者：您认为哪位运动员最有资格与您做对手？



陈梦：来这里参加比赛的选手都是五湖四海的精英，每一个人都有资格站上最后的领奖台。



记者：抽签的结果令您满意吗？



陈梦：对我而言，对手来自哪里、获得过什么成就并不重要，做好自己的赛前准备才是第一位的。我来这里的首要目标，就是取得一个好成绩。



记者：哈萨克斯坦几年前曾从中国引进过一批举重运动员。如果同样的建议向您提出，您会考虑吗？



陈梦：我只为自己的祖国和国旗参赛，作为一个爱国者，我恐怕不会考虑这类提议。





值得一提的是，在14日的女子双打1/4决赛中，中国组合陈梦/朱雨玲直落三局击败中国香港组合，半决赛将与日本组合桥本帆乃香/佐藤瞳相遇。



【编译：木合塔尔·木拉提】