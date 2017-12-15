萨金塔耶夫召开会议讨论出口政策问题

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫14日在总理府主持召开出口政策委员会会议。

消息称，会议主要就落实发展国产商品出口的国家政策问题进行了讨论。



据了解，会议听取了投资和发展部、农业部就出口鼓励、明确出口潜力巨大的商品以及国产商品出口过程中出现的障碍等问题相关举措作出的报告。此外，哈萨克出口公司和哈萨克斯坦投资国有公司还就工作结果进行了汇报。



另外，会议还就2018年相关计划进行了讨论。其中包括，加强对出口产业支持度、就提高出口量和关键绩效指标对地方执行机关实施工作结果评分系统等。



值得一提的，目前哈萨克斯坦加工领域，共有800多种商品向全球113个国家出口。



据统计，2017年前9个月，哈萨克斯坦商品交易额增长26%，达554亿美元。基于能源运输和冶金业价格增长，出口额达345亿美元，增长31%。加工商品出口额增长22%，达111亿美元，并占总出口量32%。全国铁合金、石油产品、铜、丙烷、丁烷以及锌交易量也得到了有效增长。



2017年前11个月，农业产品出口总额达15.23亿美元。较2016年同期，农工综合体产品出口量增长13%。其中，农业领域再加工产品出口量增长10%，而小麦和面粉占据农产品出口量近一半，分别占据27.8%以及20.7%。肉类产品出口量也得到了增长，其中牛肉增长2倍，羊肉增长8倍、马肉增长1.8倍。此外，棉纤维和油籽作物出口量分别增长1.7倍。



据统计，2017年出口保险公司业务总额达385亿坚戈。近6年，该数据综合达740亿坚戈。



另外，2017年以各种形式得到政府出口鼓励政策的项目总额达1780亿坚戈，国家出口政策质量也得到了有效提高。2017年加工业和服务业较前几年得到了大量增长。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】