纳扎尔巴耶夫总统向全国人民致以独立日问候

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 -- 12月15日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府主持一年一度的国家奖章颁发授予仪式，向为国家做出突出贡献的一些知名人士颁授国家奖章。

期间，总统向全体哈萨克斯坦共和国公民致以独立日节日问候。



"我以最诚挚的心意，在我们国家至高的节日--独立日之际，向全体公民致以节日问候。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统在讲话中表示，独立日，是历史长河当中无数哈萨克先辈为之抛洒热血的奋斗而换得的神圣纪念日。



"在四分之一个世纪的时间里，我们经历了各种考验，并凭借着人民的团结度过了一个有一个的难关。如今的哈萨克斯坦，是国际政治舞台上备受尊重的成员。我相信，我们将继续实现既定的发展目标。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统还强调指出，在独立日之际表彰为国家、社会和人民的发展作出突出贡献的先进人士，已经成为了哈萨克斯坦的一项重要传统。



"与此同时，今年恰逢我国迁都二十周年。平地而起的阿斯塔纳，是共和国独立自主的最佳象征与‘护符'。在这样的时刻收获的荣誉，我想对任何人而言都将是毕生难忘的。"总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】