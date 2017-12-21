一些国家领导人致信纳扎尔巴耶夫总统祝贺哈萨克斯坦独立日

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 - 值此哈萨克斯坦共和国独立26周年之际，一些国家领导人日前纷纷致电或致函，向纳扎尔巴耶夫总统致以祝贺。

俄罗斯总统弗拉基米尔•普京在贺函中说："哈萨克斯坦在国际政治舞台上获得了极高声誉，在解决国际复杂问题，特别是作为联合国非常任理事国期间，为推动阿斯塔纳和平进程做出了重要贡献。"



中国国家主席习近平在贺函中说："贵国宣布独立的26年来，在保障政治稳定，发展国民经济，改善人民生活水平和提升国家国际地位方面，取得了巨大的成就。与此同时，在国家建设方面也成效斐然。"



土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安在贺信中高度评价哈萨克斯坦为突厥世界中最知名的代表国家，并预祝哈萨克斯坦在明年的安理会轮值主席国任期取得更好地成绩。



美利坚合众国总统唐纳德•特朗普在贺信中说："哈萨克斯坦获得独立的26年来，美利坚合众国政府始终承认哈萨克斯坦的独立自主和领土完整。我们相信，在哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席国期间，以及两国在能源领域的合作过程当中，两国之间的经济关系将愈发紧密。"



乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特•米尔济约耶夫在贺函中高度评价了哈萨克斯坦在国际和地区问题上的各项倡议，并称这些倡议大大提升了哈萨克斯坦的国际影响力。他还对两国之间的传统友谊将不断深入发展表达了信心。



波兰共和国总统安杰伊•杜达在发给纳扎尔巴耶夫总统的贺信中，热情称赞了2017阿斯塔纳世博会的成功。他表示，波兰积极参与此次阿斯塔纳世博会，为哈波两国在投资和商贸领域的合作发展，以及为哈萨克斯坦提供的富有创新和竞争力的提议，将为两国合作带来各种新的机遇。



法国总统埃马纽埃尔•马克龙在贺信中说："几周后，哈萨克斯坦将开始安理会轮值主席任期。法国将关注并积极参与哈萨克斯坦在安理会提出的各项动议。"



此外，还有比利时国王菲利普、西班牙国王费利佩六世、沙特国王萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特、匈牙利总统阿戴尔•亚诺什、印度总统拉姆•纳特•科温德、阿拉伯联合酋长国总统哈利法•本•扎耶德•阿勒纳哈扬、巴基斯坦总统马姆努恩•侯赛因、斯洛伐克总统安德烈•基斯卡、乌克兰总统彼得•波罗申科、克罗地亚总统科琳达•格拉巴尔-基塔诺维奇、沙特阿拉伯现任王储、第一副首相兼国防大臣穆罕默德•本•萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特、阿联酋副总统穆罕默德•本•拉希德•阿勒马克图姆等一大批外国领导人发来了独立日的祝贺。



【编译：木合塔尔·木拉提】