哈萨克斯坦出席联合国阿富汗问题公开辩论

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 -- 据外交部消息，联合国安理会22日就阿富汗局势举行公开辩论。哈萨克斯坦常驻联合国代表、安全理事会第1267和1988号决议所设委员会主席海拉特•奥马洛夫、秘书长特别代表兼联合国阿富汗援助团团长山本忠通、联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任尤里•费多托夫和阿富汗最高和平理事会成员瓦吉玛·弗洛格就阿富汗问题进行了通报。

此外，安理会成员国和其他国家代表发表了自己的演讲。

与会者就阿富汗复杂局势，其中包括恐怖袭击事件的频发、阿富汗北部地区伊斯兰国恐怖分子数量的增长和该国毒品生产的增加等问题进行了讨论。此外，参会各方高度关注了阿富汗政府和国际组织为稳定国内局势采取的行动、民族和解、经济发展、保护和加强女性人权，以及在未来两年有序进行总统和议会选举问题。

多国代表在演讲中向首个联合国安理会中亚国家成员哈萨克斯坦就专注为保障阿富汗和中亚地区安全表示感谢。他们称，这种活动将有助于深入了解该区域局势。

哈萨克斯坦代表团表示，国家之间的紧密区域经济合作将有助于阿富汗人民和平生活，减少他们加入武装组织和毒品生产。这将为阿富汗国内和区域安全带来正面影响。

奥马洛夫指出，哈萨克斯坦一直支持区域一体化，并对交通基础设施进行投资，对阿富汗提供人道主义援助。

与会者最后称，国际组织将为阿富汗和平发展提供必要的支持。

【编译：小穆】