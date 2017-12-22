纳扎尔巴耶夫总统祝贺全国儿童新年快乐

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 -- 22日，位于首都阿斯塔纳的儿童宫举行"美丽的首都-阿斯塔纳"大型新年庆典活动。

活动期间，纳扎尔巴耶夫总统通过大屏幕向全国儿童对即将到来的新年致以节日祝贺。







"亲爱的孩子们！我衷心祝贺你们新年快乐！这是属于你们的节日，希望你们在学习上、体育运动中取得优越的成绩，希望你们能够有爱心，多帮助他人。新年将是全新的开始，祝愿你们在新的一年获得新的成就、新的收获、新的知识。另外，还需要加强对祖国的热爱、对朋友的忠诚以及对家庭的关爱。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还表示，为向儿童们创造美好未来，哈萨克斯坦正在逐渐发展壮大。对于现代的儿童们来说，拥有很多实现梦想的机会与条件。









最后，纳扎尔巴耶夫总统再次向全国儿童致以节日祝贺，并祝愿所有儿童携手独立哈萨克斯坦共同成长、共同壮大。



值得一提的是，本次庆典活动中扮演各种英雄以及童话角色的演员们向参加活动的200名儿童献上了精彩演出节目。据悉，该200名小朋友中包括26名孤儿、43名失亲儿童、5名需要特殊援助的儿童以及126名低收入家庭儿童组成。













【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】