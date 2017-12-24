纳扎尔巴耶夫总统：呼吁境外哈萨克人回归历史祖国的政策不会停止

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 - 纳扎尔巴耶夫总统23日晚在阿斯塔纳世博园，同国内主流媒体记者举行座谈会，并就宪法改革、银行业问题以及归国哈侨相关的问题等回答了记者的提问。

在回答有关归国哈侨相关情况的提问时，总统指出，当前国际上号召同胞返回历史祖国的国家只有三个，哈萨克斯坦是其中之一。



"在一开始，我们专门派人到有哈萨克人聚居的国家，了解当地的情况，并组织召开的第一届世界哈萨克人大会。也是从那时开始，我们启动了‘大迁徙（Ұлы көш）'。时至今日，已有100多万分散在世界各地的哈萨克人选择了回归历史祖国--哈萨克斯坦，而他们的后人也已经在共和国茁壮成长。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统表示，号召境外哈萨克人回归哈萨克斯坦的政策并未停止。



"我们不会阻止任何人的到来，大门是永远敞开的。"他说。



总统在讲话中还呼吁我国富豪和高收入群体，应尽可能帮助归国哈侨融入本国社会。



"如果哈萨克同胞在他国有着优越的生活环境，没有遇到困难，那就继续留在那里。而希望回归的，我们欢迎。我国的高收入群体，富豪们，也应该尽力帮助归国哈侨。我们已经成立了‘同胞基金'，有条件的富翁们应该力所能及的支持这一基金的活动，为归国哈侨的住房安置、工作和其他各种帮助他们融入社会的事业，提供支持。媒体也有必要多多关注这一方面，发动全社会的力量，做好这方面的工作。"纳扎尔巴耶夫总统说。







值得一提的是，政府总理萨金塔耶夫于10月13日签署《关于建立国家非营利性组织"同胞基金"》政府决议。根据文件，该组织将对归国哈侨和海外哈萨克同胞提供支持。



"同胞基金"在国家充分参与下成立。基金50%股权将属于哈萨克斯坦文化和体育部，而剩下的50%股权将属于哈萨克斯坦外交部。



据悉，2017年6月，纳扎尔巴耶夫总统在第五届世界哈萨克人大会上提出，为向移居哈萨克斯坦的归国哈侨和海外哈萨克人提供帮助，要建立"同胞基金"。



【编译：木合塔尔·木拉提】