国防部：计划购买中国军用运输机

哈通社/阿斯塔纳/12月25日 - 截至目前，我国同全球34个国家建立了军事合作关系。

在25日举行的马吉利斯（议会下院）会议政府时段中发言的国防部副部长塔勒哈特•穆赫塔洛夫作出上述表示。



据其介绍，国防部基于国防目的开展了一系列国际军事合作。



"目前我们已经同34个国家达成了军事合作关系，并正在按照计划开展同其中17个国家的合作。在亚洲国家中，我们同中华人民共和国、日本和大韩民国建立了军事合作。这一方向上的合作主要是延续传统的军事教学领域、军事培训和军事装备合作。"他说。



穆赫塔洛夫称，目前我国武装力量序列中，约有200多名军人正在中国军事院校深造。



"在军事技术装备合作方面，中国向哈萨克斯坦提供了价值1亿元人民币的技术装备援助。此外，我们正在从该国购买军用技术装备。详细来说，我们自中国购买了无人机，并计划购买该国的军用运输机。" 穆赫塔洛夫说。





此外，韩国正在帮助哈萨克斯坦培训海军人才。



"韩国为我国培训了15名海军军官，目前尚有2人在该国深造。此外我国还从韩国购买了三艘巡逻艇。" 穆赫塔洛夫说。



哈萨克斯坦国防部正在同日本国防部就医疗、防辐射和防化学武器等领域的合作进行讨论。



此外，穆赫塔洛夫还表示，我国同印度也建立了积极地军事合作。



目前我国武装力量序列中，还有200名学员和军官正在土耳其军事院校深造。



值得一提的是，今天的马吉利斯政府时段主要议题为亚洲方向上的哈萨克斯坦外交政策。



【编译：木合塔尔·木拉提】