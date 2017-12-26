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    10:50, 26 12月 2017 | GMT +6

    总统将出席独联体国家首脑非正式会议

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    哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 总统府新闻局26日发布消息，公布纳扎尔巴耶夫总统近期工作日程安排。

    消息称，为出席独联体国家首脑非正式会晤，纳扎尔巴耶夫总统将于12月26-27日对俄罗斯进行工作访问。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 独联体 总统 俄罗斯 黄金储备
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