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12:54, 28 12月 2017 | GMT +6
格鲁吉亚向哈萨克斯坦偿还债务协议获批
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哈通社/阿斯塔纳/12月28日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统28日签署《关于批准哈萨克斯坦共和国政府和格鲁吉亚政府关于对哈萨克斯坦共和国政府向格鲁吉亚政府批准的主权贷款进一步债务重组的协定》哈萨克斯坦共和国法案。
法案全文将在公开媒体刊登。格鲁吉亚向哈萨克斯坦偿还债务协议获批
【编译：小穆】
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