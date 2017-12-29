过境哈萨克斯坦的中国-伊朗货物班列首发

哈通社/长沙/12月29日 -- 据哈通社驻华记者报道，中国长沙至伊朗德黑兰国际货运班列28日从长沙北铁路口岸国际货场首发。

首发仪式框架下，哈萨克斯坦国家铁路公司同湖南湘欧快线物流公司签署了关于进一步推动"中国（长沙）-哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗"国际铁路运输线发展合作备忘录。

根据协议，长沙、阿拉木图、阿什哈巴德和德黑兰等城市将建立贸易运输中心。此外，双方将进一步展开人员交流和基础设施建设领域的合作关系。



哈铁快运中国和东南亚代表处负责人耶尔克·阿吾巴克尔沃夫在首发仪式上表示，目前哈萨克斯坦国家铁路公司与中国17省份、越南、韩国、欧洲、高加索和波斯湾国家和地区建立了合作关系。公司积极参与组织国际货运运输工作，进一步缩短货物运输时间。目前，中国经哈发往欧洲的货物运输时间为9-15天，而发往中亚和俄罗斯的货物运输平均运输时间为6-8天。

据他介绍，目前共有15条中欧班列运输线过境哈萨克斯坦。每集装箱平均运输费用为0.55美元（2016年为0.71美元）。未来，这一费用有望下调至0.44美元。

【编译：小穆】