哈萨克斯坦开始履行安理会轮值主席国职责

哈通社/阿斯塔纳/1月1日 -- 据外交部消息，1月1日-1月31日间，哈萨克斯坦历史上首次担任联合国安理会轮值主席国。

据了解，主席将负责安理会全部工作，并在联合国秘书处的协助下保障安理会日常连续工作。轮值主席负有的职责包括：主持安理会的正式及非正式会议、与安理会成员国及其他希望将有关事务提交安理会讨论的联合国成员国进行磋商、代表安理会向媒体发表谈话以传达安理会全体成员就某一问题达成的共识、在专门会议或研讨会上代表安理会发言。



1月2日，联合国安理会常任代表将对今后一个月的主席国工作计划进行审议。

此外，根据哈萨克斯坦的倡议，安理会将首次举行正式升旗仪式，庆祝科特迪瓦、科威特、荷兰、秘鲁、波兰和赤道几内亚被当选任期为两年的安理会非常任理事国。

1月18日，纳扎尔巴耶夫总统将主持题为"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"的联合国安理会专题辩论。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯和联合国前副秘书长扬·埃利亚松应邀参加辩论。

1月19日，联合国安理会将举行题为"建立阿富汗和中亚区域合作伙伴关系作为连接安全与发展的典范"的部长级辩论。中亚各国和阿富汗外长以及安理会成员国外交部负责人将出席会议。

1月25日，联合国安理会将举行中东局势，包括巴勒斯坦问题季度公开辩论。联合国成员国常驻代表将出席会议。

此外，安理会关于叙利亚，利比亚，刚果民主共和国，中非共和国，达尔富尔，西非和萨赫勒，南苏丹，马里，索马里，塞浦路斯和哥伦比亚局势的公开和非公开讨论将在1月份举行。预计主席国将通过几项列决议和声明。

作为2017-2018年联合国安理会非常任理事国，哈萨克斯坦在安理会的工作优先方向为纳扎尔巴耶夫总统的"为建立安全、公正和繁荣的世界而加强全球合作伙伴关系的哈萨克斯坦构想和愿景"报告。其中包括：1）实现无核武器世界; 2）消除全球战争的威胁，解决地方冲突; 3）在加强地区安全与合作的同时，促进中亚的利益; 4）反恐; 5）非洲的和平与安全; 6）确保安全与可持续发展之间不可分割的联系; 7）将安理会和整个联合国体系适应21世纪的威胁和挑战。

由于安理会为采取强制措施经济制裁和集体军事行动作出决定，联合国安理会主席国具有重要的国际地位。根据"联合国宪章"，安理会负有维护和平与国际安全的首要责任，联合国所有成员国都有义务支持执行其决定。

【编译：小穆】