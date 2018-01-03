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    09:11, 03 一月 2018 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统将在联合国安理会发表演讲

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    哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 哈萨克斯坦常驻联合国代表、安全理事会轮值主席海拉特•奥马洛夫2日在联合国纽约总部召开的新闻发布会上表示，安理会1月份召开的会议将主要讨论核不扩散问题。

    奥马洛夫称，1月18日，纳扎尔巴耶夫总统将主持题为"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"的联合国安理会专题辩论，并发表演讲。部分国家首脑和部长将出席辩论。

    "为什么我们决定讨论这一问题？我们认为，当今我们应该更加关注在各国之间建立互相信任的合作关系。没有这种信任也无法解决任何问题。在我看来，如今的国际社会正缺这个。" 奥马洛夫说。

    据他介绍，外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫1月19日将主持召开题为"建立阿富汗和中亚区域合作伙伴关系作为连接安全与发展的典范"的部长级辩论。联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯将出席辩论，并发表讲话。

    此外，中东局势和巴勒斯坦问题是安理会1月份工作日程表主要讨论的问题之一。

    奥马洛夫表示，安理会成员国还将讨论叙利亚问题。他同时还强调，联合国高度评价阿斯塔纳召开的叙利亚问题和谈进程结果。

    据悉，哈萨克斯坦2018年1月份首次担任联合国安理会轮值主席国职务。此外，哈萨克斯坦也成为首个被当选安理会非常任理事国的中亚国家。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 总统 联合国 黄金储备
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