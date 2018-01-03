短道速滑国家队主教练：目标是获得奥运奖牌

哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 2018年平昌冬奥会仅剩37天时间。

哈萨克斯坦短道速滑国家队主教练玛德哈利•哈尔斯别科夫3日接受哈通社记者采访，并透露了哈萨克斯坦运动员对本次冬奥会的期待以及备战情况。



以下为采访全文：



记者：玛德哈利•阿布迪哈利吾勒，距离平昌冬奥会开幕仅剩一个多月时间。运动员们目前在哪接受训练？



哈尔斯别科夫：短道速滑男子国家队自去年5月起，一直在荷兰海伦芬市同当地运动员们一同进行训练，并由我亲自监督。女子国家队目前在韩国进行训练，由哈萨克斯坦教练阿斯兰•达吾莫夫和韩国教练进行训练指导。近日，我还专程前往韩国对训练情况进行了了解。



记者：对本届冬奥会的备战工作如何？



哈尔斯别科夫：运动员们准备的非常好，我们满足了运动员们的所有需求。我们的目标是获得奥运金牌。运动员在索契冬奥会1000米接力项目中曾止步前五。相信在本次冬奥会中获得更好的成绩。



记者：您的目标是获得几枚奖牌？



哈尔斯别科夫：这不是简单的比赛。所以，会尽力取得最好的成绩。



记者：目前短道速滑项目参赛席位数已经确定。您是否已经选出代表哈萨克斯坦参赛的选手？



哈尔斯别科夫：代表哈萨克斯坦前往平昌参赛的运动员名单已基本确定。参加冬奥会的运动员们正在进行最后的备战工作。本次冬奥会，我们首次获得了10个参赛席位，这对我们来说意义重大。



记者：对哪位运动员寄予厚望？



哈尔斯别科夫：这是体育。有时候，我们所想的东西未必会发生。所以，我不会专门指出哪位运动员，只能看运动员们准备的如何。不过大家都知道，在此之前，阿布扎勒•艾智哈利耶夫、丹尼斯•尼基沙以及努尔别尔根•朱玛哈兹耶夫都表现出了过人的实力。因此，朱玛哈兹耶夫还将继续参加1000米和1500米，而女子方面，阿纳斯塔西娅•克雷斯托娃将参加500米、1000米以及1500米。



记者：据此前报道，朱玛哈兹耶夫受到了一点伤病影响，目前身体状况恢复如何？



哈尔斯别科夫：目前，朱玛哈兹耶夫身体状况很好，正在积极参与备战工作。



记者：消息称，有一名已取得哈国国籍的前韩国运动员将代表哈萨克斯坦参加本届冬奥会？



哈尔斯别科夫：确实是这样，她将代表哈萨克斯坦参加1000米和1500米比赛。



记者：本届奥运会哪个国家是我们将要面临的主要对手？



哈尔斯别科夫：本届奥运会主要的竞争对手将是东道主韩国队，其次为荷兰、加拿大、中国以及美国运动员们。希望我们的运动员们在比赛中展示出最佳的表现，并登上领奖台。



记者：感谢您接受采访。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】