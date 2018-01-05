马吉利斯代表团访问库斯塔奈州机械制造厂

哈通社/库斯塔奈/1月5日 - 正在库斯塔奈州开展巡回视察的马吉利斯（议会下院）议员代表团5日同当地农业机械设备集团公司和萨热阿尔卡汽车制造厂工人举行了见面会。

人民代表们指出，农业机械设备的老化，是导致我国粮食生产减产的重要因素之一。



"目前我国仍有许多老旧的农业机械设备在使用当中，这些老旧设备耗油量大，直接经济损耗严重。而且，此类设备还需要经常更换零部件。这个问题，农业机械设备集团公司应予以高度重视。"马吉利斯议员阿尔伯特•劳说。





见面会上反应的信息显示，库斯塔奈州目前拥有使用超过17年的11712台农业设备，其中5000台已准备予以报废处理，而其余的设备也基本失去实用价值。今年有近8.17万吨粮食采收受到老旧设备影响。



"2014-2015年的经济危机对我国汽车制造业造成了不小的冲击，生产规模一度缩水近4倍。不过在国家的支持下，国产汽车制造业已经恢复了生机。2017年，我国汽车和机械设备制造-组装-生产规模增加了近3倍。在这一进程中，库斯塔奈州汽车-机械制造业工人们做出了重要的贡献。"议员强调称。





见面会后，议会代表团议员们参观并了解了萨热阿尔卡汽车制造厂各型号汽车产品的生产线。



【编译：木合塔尔·木拉提】