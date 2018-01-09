安理会：哈萨克斯坦希望恢复国际组织成员国之间的信任

哈通社/阿斯塔纳/1月9日 -- 哈萨克斯坦任常驻联合国代表、安理会轮值主席海拉特•奥马洛夫8日向联合国新闻处就安理会工作日程进行了介绍。

据了解，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫，以及俄罗斯外交部长谢尔盖•拉夫罗夫将出席1月份举行的安理会会议。

哈萨克斯坦在安理会的工作优先方向为纳扎尔巴耶夫总统在联合国大会提出的"为建立安全、公正和繁荣的世界而加强全球合作伙伴关系的哈萨克斯坦构想和愿景"倡议。

奥马洛夫称，哈萨克斯坦从成为联合国安理会非常任理事国伊始，就在为凝聚各国共识，建立对话平台而努力，并确立了在自身在这一方向上的责任。

他同时还表示，纳扎尔巴耶夫总统的倡议成为了安理会正式文件，并向各成员国代表分发。

根据哈萨克斯坦的倡议，安理会首次举行正式升旗仪式，庆祝科特迪瓦、科威特、荷兰、秘鲁、波兰和赤道几内亚被当选安理会非常任理事国。

"我们试着开始新的联合国传统。我认为，这有着深刻的象征意义。因为，当选安理会非常任理事国具有重要意义，是一个伟大的荣誉和巨大的责任。" 奥马洛夫说。

据他介绍，纳扎尔巴耶夫总统将于1月18日主持题为《不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施》的联合国安理会专题辩论，并发表演讲。部分国家首脑和部长将出席辩论。

"我们将就避免冲突和维护和平问题进行讨论。这一主题将同纳扎尔巴耶夫总统的21世纪无核化世界宣言、基于平等和互利合作伙伴关系原则的主要方向、尊重和遵守国际法律和通过外交手段解决所有问题等倡议完美对接。"他说。

奥马洛夫表示，外交部长阿布德拉赫曼诺夫将于19日主持召开的题为《建立阿富汗和中亚区域合作伙伴关系作为连接安全与发展的典范》部长级辩论是哈萨克斯坦在安理会框架下举行的第二个重要会议。阿富汗和中亚国家外交部长将出席辩论。

"联合国秘书长古特雷斯将以主发言人身份出席18-19日举行的辩论，并发表演讲。此外，俄罗斯外交部长拉夫罗夫也计划出席会议。"他说。

根据日程安排，安理会将于25日举行有关中东局势，包括巴勒斯坦问题的季度公开辩论。

奥马洛夫指出，叙利亚问题阿斯塔纳和平会议是哈萨克斯坦主要方向之一。

"俄罗斯、土耳其、伊朗、美国和约旦等国家都为解决叙利亚问题作出了重要贡献。莫斯科平台、喀布尔进程和伊斯坦布尔进程也在讨论这些问题。当然，日内瓦和谈与阿斯塔纳和平进程有着紧密联系、互为补充。"他说。

奥马洛夫还表示，哈萨克斯坦在担任安理会轮值主席国期间还将积极讨论非洲问题。

【编译：小穆】