纳扎尔巴耶夫总统发表电视讲话

哈通社/阿斯塔纳/1月9日 - 哈萨克斯坦共和国总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫1月9日晚发表有关年度国情咨文内容的电视讲话。在讲话中，纳扎尔巴耶夫总统表示，今年国情咨文的内容将以哈萨克斯坦第四次工业革命发展情况为主。

"哈萨克斯坦应对了各种各样的国际性挑战，并走上了高速发展的经济道路。我国制定并正在落实面向2050年的长远战略规划。在‘百步计划'国家规划框架下，我们开展了一系列改革。为实现国家工业化创新发展而采取的系统性政策均得到了妥善有效的落实。我们启动了宪法改革，开始了国家发展3.0规划。以精神文明复兴为主要方向的工作也在稳步实施当中，‘数字化哈萨克斯坦'计划获得了通过。"在电视讲话中，纳扎尔巴耶夫总统说。



总统强调指出，人类文明正迈向全新的第四次工业革命阶段，各种各样的新技术将为这个世界带来巨大的改变。



总统表示，新技术的发展，也将带来全新的挑战和机遇。



"这是一个历史性的机遇，为我们实现跻身世界前30强国行列的目标提供了可能。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，明天他将发布一年一度面向全国公民的国情咨文报告，这份国情咨文内容将以我国第四次工业革命的发展情况为主。



总体在讲话中还就国情咨文将提到的"十大目标"的主要内容进行了简要的介绍。



"哈萨克斯坦工业应成为新技术的旗舰。我们的行业需要通过工业流程的数字化和现代商业模式的发展来提高劳动生产率水平。此外，我们要采用信息技术解决方案，大幅度提高资源利用效率和加工率，提高生产设备的效率和环保要求。"纳扎尔巴耶夫总统说。



此外，总统强调要大力提升农业部门的技术水平，同时促进运输和物流基础设施的进一步发展等。



总统电视讲话的视频可点击这里观看。



【编译：木合塔尔·木拉提】