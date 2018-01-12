首都开设新数字化为民服务中心

哈通社/阿斯塔纳/1月12日 - 首家全新的数字化为民服务中心日前在首都耶斯勒区正式开设。

哈萨克斯坦副总理阿斯哈尔•朱马哈利耶夫及信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫出席了该中心的揭幕仪式。



据悉，完全按照最新时代标准开展相关工作和服务的为名服务中心，位于阿斯塔纳市萨乌兰大街。





中心分为两个部分，主要通过数字系统为民众提供相应的服务。持有数字签名的公民，通过将个人电话号码与个人识别号码相绑定，便可通过任意可连接互联网的电脑查询所需的电子公共服务信息。通过这种方式，公民可借助数字为名服务中心系统，在线向政府机构提交申请，完成相关工作。





电子政务系统目前支持700多种公共服务。



据"政府-为公民服务"国有公司董事会主席阿布莱汗•沃斯帕诺夫介绍，目前为名服务中心受理最多的公共服务申请，是出具"居民住址证明"和"法人或不动产证明"等。





"我们的任务，是令公众在‘数字化哈萨克斯坦'框架下熟悉和掌握这些可便捷获取的公共服务手段。" 沃斯帕诺夫说。



他还强调指出，将个人识别号码与电话号码绑定后，公民甚至可以足不出户即完成相关的公共服务申请。









































【编译：木合塔尔·木拉提】