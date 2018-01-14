总统战略研究所副主任谈纳扎尔巴耶夫总统与美国总统即将在白宫举行的会谈

哈通社/阿斯塔纳/1月14日 - 哈萨克斯坦总统战略研究所（KazISS）副主任萨纳特•阔什肯巴耶夫13日向哈通社记者透露了纳扎尔巴耶夫总统与美国总统特朗普即将在白宫举行的会谈将会谈到哪些内容。

阔什肯巴耶夫称，此次会谈最主要的目标是扩展哈萨克斯坦与美国之间的战略合作伙伴关系水平。



"合众国--自我国独立以来，就是我们重要的战略伙伴。一月份我们庆祝了两国建交26周年纪念日。美国同时也是哈萨克斯坦重要的经济和投资伙伴。从政治角度看，我们合作解决和推动地区和全球安全。 这次会议将重点讨论阿富汗局势、叙利亚冲突局势，以及在美国欧洲战略框架下同俄罗斯的关系等问题。"他说。



除了经济合作问题以外，哈萨克斯坦在核不扩散问题上的立场也将成为两国总统白宫会谈的中心议题。"我们在华盛顿的合作伙伴高度重视哈萨克斯坦在核不扩散领域的领导作用。" 阔什肯巴耶夫说。



他还表示，受朝鲜半岛的局势影响，核不扩散已成为近期全球议程上最紧迫的问题之一。



阔什肯巴耶夫还谈到总统出席联合国安理会会议的计划。 用他的话来说，这将是哈萨克斯坦在安理会担任一月轮值主席期间的一大亮点。



他表示，联合国会议上的辩论估计也将围绕核不扩散这一最重要的问题。



"众所周知，自20世纪90年代以来，哈萨克斯坦一直是全球防止核武器扩散运动的领导者之一。 作为自愿放弃核武器的国家，哈萨克斯坦有提出这种倡议的道德权利。预计联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯将参加辩论。" 阔什肯巴耶夫说。



KazISS副主任还表示，总统出席联合国安理会会议期间，还将举行有关在阿富汗和中亚地区建立区域伙伴关系的辩论。



【编译：木合塔尔·木拉提】