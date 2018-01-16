联合国安理会代表团结束对阿富汗的访问

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 据联合国新闻处消息，安理会代表团1月15日结束了对阿富汗的三天访问。

据了解，这是自2010年以来安理会首次对该国进行访问。代表团在访问结束时重申了对阿富汗政府和人民以及他们为恢复和平、稳定和进步所做努力的支持。

据报道，安理会代表团由本月轮值主席哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马洛夫率领，安理会其它14个成员国也都派代表加入代表团共同进行了这次访问。



访问期间，代表团在首都喀布尔会晤了阿富汗总统加尼和行政长官阿卜杜拉以及其他阿富汗高级官员。他们同时还同国会议员、公民社会组织代表、政治党派领导人、选举委员会成员、联合国阿富汗援助团和北约坚定支持特派团（NATO's Resolute Support Mission）的负责人举行了会晤。

安理会代表团表示，此行对于阿富汗政府在国际社会的帮助下在应对一系列挑战过程中所取得的进展获得了第一手资料，对于安理会如何进一步在实地为阿富汗提供支持有了更深的认识。

访问期间，代表团就阿富汗的安全、反恐、选举、改革、发展和地区合作等问题听取了各方的意见。

【编辑：小穆】