纳扎尔巴耶夫总统在纽约总结访美成果

哈通社/纽约/1月19日 -- 当地时间18日，纳扎尔巴耶夫总统在纽约召开新闻发布会总结此次访美成果。

纳扎尔巴耶夫说："我对美国进行了正式访问，并成为中亚国家当中首个访美的总统。我认为会谈进行的非常顺利，讨论了很多问题，并达成了共识。美方表示将提供支持，这非常重要。当然，美国是全球经济和军事力量最强的大国之一。"

总统强调，独立以来，美国一直对哈萨克斯坦提供了支持。

纳扎尔巴耶夫表示，美国企业对哈直接投资总额达500亿美元，共落实100多项项目。目前，哈境内共有550多家哈美合资企业运营。总统同时还称，此次访问框架下同美国商界代表举行会谈时，哈美双方共签署了总价值达75亿美元的20多项合作协议。



总统表示，同美国总统特朗普举行会谈时，他们就地区和国际热点问题，其中包括，中亚五国与美国建立的C5+1机制、阿富汗、乌克兰、朝鲜、伊朗和叙利亚问题，以及美国与俄罗斯之间的关系等问题进行了讨论。

"他就任美国总统以后我们保持了电话联系，并在利雅得举行了会面。我发现他与之前的美国总统们很不一样。我同老布什、克林顿、小布什和奥巴马举行过会晤。此外，他的谈判风格与任何人都非常不同。他是一个商人、现实主义者和不喜欢空话的人，我也喜欢这样。我们很快就了解了对方，并进行了有效的工作，没有出现任何问题。我们就讨论的相关问题保持直接联系，以及美国企业在哈萨克斯坦运营和哈萨克斯坦在中亚地区中美国的重要合作国家达成了共识。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫表示，他将与美国总统在合适的时间一起打高尔夫球。

【编译：小穆】