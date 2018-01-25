土耳其文化和旅游部部长：著名学者亚萨维的思想使安纳托利亚成为神圣的地方

哈通社/土耳其卡斯塔莫努/1月25日 -- 土耳其文化和旅游部部长努曼•库尔图尔穆什25日在《卡斯塔莫努-突厥世界文化首都》活动上表示，卡斯塔莫努是保留着突厥学者遗迹的神圣之地。

库尔图尔穆什在活动中发表讲话并强调，卡斯塔莫努在突厥世界中具有特殊地位。



"卡斯塔莫努市当选突厥世界文化首都之际，我对会见在座各代表感到很荣幸。我认为这个事件将会对这个历史文化名城带来新气息并提高知名度。我向所有对此做出贡献的人士以及突厥文化国际组织（TURKSOY）秘书长对山•卡塞诺夫表示衷心感谢。这里今年将举行旨在凝聚兄弟民族并发展民族文化的多个文化活动，该活动还将得到土耳其文化和旅游部的特别支持。" 库尔图尔穆什说。





他还强调，卡斯塔莫努作为历史文化名城应该得到这样的尊重。



"这座城市具有丰富的历史文化底蕴，一直以来都是突厥学者们的圣地。中亚伟大思想家霍加•阿赫梅特•亚萨维的思想使安纳托利亚成为了一个神圣的地方。为守护这一土地，祖先们的精神与教导起到了重要的作用。" 土耳其文化和旅游部部长说。



值得一提的是，去年12月，在哈萨克斯坦南部城市突厥斯坦举行的突厥文化国际组织（TURKSOY）常务理事会第35次会议上，土耳其城市卡斯塔莫努被确立为2018年突厥世界文化首都。





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】