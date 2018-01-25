南哈州发现贤者亚萨维未曾面世手稿

哈通社/奇姆肯特/1月25日 -- 著名哲学家贤者霍加•阿赫梅特•亚萨维从未发表过的近100份手稿近日在南哈州公布。

据了解，属于17世纪的作品集由475页组成，并由图兰科学院院士米拉赫玛德•米哈勒达尔吾勒收藏馆保存至今。



据悉，具有很高收藏价值的作品集在南哈州项目办公室《精神财富》项目框架下发现的。



消息称，该办公室近日开始《祖先遗产的痕迹》项目相关工作，该项目旨在研究哈萨克斯坦中世纪历史文学遗产。项目框架下对历史文学作品进行了研究，并找到多位著名作家的文学作品。其中包括著名哲学家贤者亚萨维的作品集。



据南哈州历史文化遗产使用及修复中心主任、《精神财富》项目负责人哈密杜拉•塔基耶夫透露，新发现的17世纪作品同至今公布的作品有很大的不同。



据了解，此次发现对亚萨维研究人员来说，是个重要的挑战。目前以著名东方学者、科学家托热阿勒•克德尔以及土耳其学者纳迪尔汗•哈桑为首的研究小组正在对这一重大发现进行转录及哈-土语言翻译工作。



研究人员透露，尽管目前对亚萨维的研究有很多，但仍有从未发表的作品。伟大学者的《智慧集（Divan-i hikmet）》原版以及其他作品仍是未解之谜。目前已知的亚萨维著作大部分均属19世纪末和20世纪初在喀山印刷的版本。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】