印度对穆罕默德•海达尔•杜拉提陵墓进行了修善

哈通社/德里/1月26日 -- 据哈通社驻华记者报道，印度对位于查谟-克什米尔邦的穆罕默德·海达尔·杜拉提陵墓进行了修善。

在这一工作框架下，我国驻印度使馆25日在克什米尔大学举行了题为"穆罕默德·海达尔·杜拉提：哈萨克斯坦与印度之间的金桥"的联合研讨会。

据了解，《拉失德史》著作作者下葬在莫卧儿帝国苏丹陵墓群。2015年9月份，哈萨克斯坦驻印度大使波拉特•萨尔森巴耶夫拜访该陵墓群时，在穆罕默德·海达尔陵墓前安置了铭牌。



萨尔森巴耶夫说："信息板内容由哈萨克斯坦驻印度使馆和塔拉兹市穆罕默德·海达尔·杜拉提国立大学工作人员准备。获得印度相关部门许可共花费了两年的时间。最终，在印度考古部门的支持下我们获得了尊重伟大祖辈的机会。"





塔拉兹市穆罕默德·海达尔·杜拉提国立大学校长马赫梅特哈力·萨热别科夫为首的代表团、哈萨克斯坦科学院东方研究院院长阿布萨塔尔·德热布萨勒、印度斯利那加考古部门负责人瓦萨恩特·库马尔·斯瓦尔纳卡尔、查谟-克什米尔邦旅游部门负责人马赫穆德·阿赫玛德·沙赫、克什米尔大学中亚研究中心主任和100多名印度学界代表出席了研讨会。



萨尔森巴耶夫大使讲话中谈及哈印两国战略合作伙伴和教育领域的合作关系。他同时还强调，纳扎尔巴耶夫总统在《第四次工业革命背景下新的发展机遇》国情咨文中重要关注了教育领域的发展。

哈萨克斯坦代表团在研讨会发表了关于穆罕默德·海达尔·杜拉提生平和著作的演讲。公开讨论结束后，塔拉兹市穆罕默德·海达尔·杜拉提国立大学与克什米尔大学签署了合作协议。



【编译：小穆】