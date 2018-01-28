法国驻哈使馆代表：法国歌迷热切期待同迪玛希见面

哈通社/阿克托别/1月28日 - 迪玛希有可能在今年春季前往法国出席在那里举行的国际法语日活动。

法国驻哈萨克斯坦大使馆文化合作顾问卡斯佩尔斯基（Guyom Kaspersky）日前在接受哈通社记者采访时表示，法国粉丝们热切期待能够见到迪玛希本人。



大使顾问称，以法语歌曲闻名世界的迪玛希，是哈萨克斯坦的骄傲。



"法国人民同样十分喜爱迪玛希，我们甚至拥有迪玛希粉丝俱乐部。俱乐部会员们梦想着能够见到这位出色的歌手。"他说。



据其介绍，法国驻哈大使馆目前正在同迪玛希接触，计划邀请其参加在今年春季于法国举行的国际法语日活动。



"我们期待他在活动期间献声歌唱，并和大家分享咏唱法语歌曲时的感受。" 卡斯佩尔斯基说。



卡斯佩尔斯基还指出，法国公众对哈萨克斯坦，以及迪玛希的家乡阿克托别了解不多，迪玛希若能出席法语日活动，将有助于增进两国人民之间的相互交流和了解，并使阿克托别受到更多的关注。



值得一提的是，法国艺术家代表团日前访问了阿克托别，并在该市朱巴诺夫国际中心举行了表演。



【编译：木合塔尔·木拉提】