平昌冬奥会哈萨克斯坦国家队成员名单出炉

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 - 哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会29日正式公布了即将代表哈萨克斯坦，前往韩国平昌参加在那里举行的第二十三届冬季奥运会的国家队运动员名单。

根据此前报道，我国共有46名运动员，获得了本届冬奥会57个项目的参赛资格。



46名运动员名单如下：



冬季两项



1. 瓦西里•帕德克托夫

2. 马克西姆•布劳恩

3. 提穆尔•哈米提戈廷

4. 罗曼•叶尔明

5. 弗拉迪斯拉夫•维滕科

6. 哈利那•维什涅维西卡娅

7. 达莉亚•科里米娜

8. 奥尔佳•珀特拉尼娜

9. 伊莉莎维塔•别琴科

10. 艾莉娜•拉伊科娃



速度滑冰



11. 罗曼•科尔奇

12. 丹尼斯•库辛

13. 费德罗•梅津且夫

14. 阿尔乔姆•克里克诺夫

15. 斯坦尼斯拉夫•帕尔金

16.叶卡捷琳娜•艾多娃



花样滑冰



17. 丹尼斯•谭

18. 伊丽莎白•吐尔逊巴耶娃

19. 艾莎•曼别科娃



越野滑雪



20. 阿列克谢•珀勒特拉宁

21. 叶夫根尼•威尔琴科

22. 丹尼斯•沃洛提卡

23. 维塔利•扑卡卡罗

24. 安娜•舍甫琴科

25. 叶烈娜•克罗米娜

26. 瓦雷利亚•图雷涅瓦



短道速滑



27. 阿布扎勒•阿基哈利耶夫

28. 努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫

29. 丹尼斯•尼基沙

30. 叶尔克布兰•沙姆罕诺夫

31. 米尔萨伊德•贾克斯巴耶娃

32. 安娜斯塔希亚•科尔斯托娃

33. 金龙阿（Kim Iong A）



自由式滑雪雪上技巧



34. 迪米特里•雷克哈尔德

35. 帕维尔•库勒马科夫

36. 尤利亚•茄莉谢娃

37. 阿瑶勒姆•阿米尔诺娃



自由式滑雪空中技巧



38. 江波塔•阿勒达别尔艮诺娃

39. 阿彦•卓勒达斯

40. 阿克玛尔詹•卡勒木尔扎耶娃

41. 马尔詹•阿克吉格特

42. 伊利达尔•巴杜尔迪诺夫



跳台滑雪



43.谢尔盖•塔卡琴科



高山滑雪



44. 伊格罗•扎库尔达耶夫

45. 玛利亚•格力高洛娃



无舵雪橇



46. 尼基塔•科佩林科



值得一提的是，第二十三届冬季奥运会将于2月9日至25日在韩国平昌举行。 预计来自95个国家的2900名运动员将在这一四年一度的国际盛事大赛中角逐奖牌。



【编译：木合塔尔·木拉提】