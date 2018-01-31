我国历届奥运奖牌得主寄语平昌奥运会哈萨克斯坦体育健儿

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 -- 哈萨克斯坦历届奥运健将们向本届参加冬奥会的运动员们送上祝福。







莫斯科奥运会冠军贾克斯勒克•吾什肯普尔沃夫：当然，夏季奥运会和冬季奥运会不能一同比较，但这两个都是提升国家荣誉的国际赛事。祝愿运动员们一帆风顺，并在平昌取得最好的成绩。







雅典奥运冠军巴赫提亚尔∙阿尔泰耶夫：不管哪项运动，哈萨克斯坦都有自己的体育传统以及基础。而冬季奥林匹克运动中弗拉基米尔•斯米尔诺夫留下了自己的传奇之路。目前，冬季运动项目也在快速发展中，年轻人也比较感兴趣。因此将对前往本届冬奥会的运动员们寄予厚望，祝愿运动员们能够展示出最好的一面。







北京奥运会银牌得主努尔巴赫特•铁恩兹巴耶夫：不管是冬季还是夏季奥林匹克运动会，都具有同一个目标。它就是选出最杰出运动员、促进国家之间的友谊以及宣传体育运动精神。目前我国运动员们已前往韩国。在此，希望运动员们能够取得佳绩。







奥运会两届银牌得主波拉特•朱玛迪洛夫：每当提到奥林匹克运动，就会想起运动员时期惊心动魄的时刻。奥运会是规模最大的体育赛事，祝愿运动员们取得佳绩，并以奖牌凯旋而归。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】