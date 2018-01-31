国务秘书会见完成大使任期的斯洛伐克驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 - 国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃31日在总统府会见已完成任期的斯洛伐克大使彼得•尤扎。

会谈中，双方就哈-斯两国各领域合作现状，以及未来在政治、经济和人文领域的合作前景进行了讨论。今年两国将迎来建交25周年，双方均对两国在这些年间建立的稳定和高效的政治联系做出了肯定。



国务秘书对彼得•尤扎大使在任期中，为哈萨克斯坦和斯洛伐克之间各领域关系不断发展做出的工作表示感谢，并祝贺后者顺利完成外交使命，预祝其今后的工作顺利、家庭幸福。





阿布德哈勒科娃表示，近年来哈-斯两国之间的双边交流发展迅速。她还对斯洛伐克国家领导人积极参与在阿斯塔纳举行的2017阿斯塔纳世博会做出了高度评价。



尤扎大使对国务秘书的祝福表示感谢，并强调他相信阿斯塔纳与布拉迪斯拉伐之间的关系将不断深入发展。



他表示，两国政治领域合作始终处于较高水平，斯洛伐克外交部长上一次访问哈萨克斯坦时，曾代表欧盟与哈萨克斯坦签署了加强伙伴关系与合作协议。同时，斯洛伐克与哈萨克斯坦在经贸合作方面达成了良好合作，并积极参与了2017阿斯塔纳世博会。





在会谈框架下，斯洛伐克大使接受了记者的采访，并对两国政治领域的合作做出了高度评价。



"斯洛伐克国家馆在世博会期间吸引了31.6万人次的游客观光，同时来自斯洛伐克的游客人数也超过了1000人。"他说。



值得一提的是，彼得•尤扎自2013年起担任斯洛伐克驻哈萨克斯坦大使职务。





【编译：木合塔尔·木拉提】