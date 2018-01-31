哈萨克斯坦在全球财政透明度评级中名列前茅

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 -- 根据2017年数据统计，哈萨克斯坦在全球财政透明度评级中获得53分。

据了解，本次评估主要根据全球财政透明倡议109个标准对全球115个国家进行了研究。



"Sange"研究中心主任贾纳尔•詹多索娃表示，哈萨克斯坦近两年对预算信息普及化得到了明显的提高。哈萨克斯坦2015年曾在该评级中获得51分，而2017年则获得了53分。



"根据数据统计，全球财政透明度得到了较大提高。在这一评级排名中，邻国俄罗斯获得72分、土耳其58分、吉尔吉斯斯坦55分、格鲁吉亚82分。而哈萨克斯坦以53分位居洪都拉斯和尼泊尔两国之间。" 詹多索娃在阿斯塔纳举行的新闻发布会上说。



2017年，哈萨克斯坦根据财政项目完整性获得52分，内部年度报告获得89分，年度报告则获得64分。根据半年计划哈萨克斯坦获得37，而公民财政（不通用）以及社会经济发展预测等指标未获得评分。



另外，哈萨克斯坦在公共参与财政进程指标中仅获得13分，而立法监督预算支出指标获得63分。



哈萨克斯坦在后苏联空间国家中落后于吉尔吉斯斯坦（55分）、俄罗斯（72分）、乌克兰（54分）以及格鲁吉亚（82分）等国家。



值得一提的是，全球财政透明度评级中位居榜首的是新西兰（89分）。此外，排名前五的国家包括南非（89分）、瑞典（87分）、挪威（85分）以及格鲁吉亚（82分）。排名倒数的国家中有也门、卡塔尔、莱索托、委内瑞拉以及尼日利亚。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】