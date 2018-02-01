哈萨克斯坦计划出售前苏联遗留军事装备

哈通社/阿斯塔纳/2月1日 - 我国计划对外出口部分苏联时期储备封存的旧型号坦克、装甲车等军事技术装备。

2月1日，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）举行会议，审议《国防工业和国家防务订单》法案。国防和航空航天工业部部长贝布特•阿塔穆库洛夫出席会议并向下院议员们就法案内容进行了阐述。



据其介绍，法案希望将已不被使用的军事资产交由国防和航空航天工业部管理。此外，根据新法案，已不被使用的武器装备将交由我国国防工业企业进行修复和改进升级，并用于出口创汇。



"我们建议，分两个阶段转交已不被使用的军事资产的管理权限。第一步，通过对《哈萨克斯坦国防和武装力量法》进行修订，授予国防和航空航天工业部对已不被使用的军事资产进行管理的法律资格；第二步，在经财政预算委员会批准并拨付相关预算的情况下，执行相关军事资产的管理权转交工作。" 阿塔穆库洛夫说。



阿塔穆库洛夫表示，哈萨克斯坦拥有相当数量前苏联时代遗留下来的老旧型号军事技术装备，这些装备仍然存放在各处军事基地的库房当中。通过对这些装备进行修复和升级，可将其用于出口创汇。至于无法用于出口的装备，则将被销毁。



他同时强调，这一提案同时是为了防范在国内出现老旧装备的"影子交易"。



【编译：木合塔尔·木拉提】