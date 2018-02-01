哈萨克斯坦正式结束联合国安理会轮值主席国任期

哈通社/阿斯塔纳/2月1日 - 外交部新闻处发布通告，哈萨克斯坦正式结束为期一个月的联合国安理会轮值主席国任期。哈萨克斯坦是中亚国家当中首个担任联合国安理会轮值主席的国家。

联合国轮值主席将负责安理会全部工作，并在联合国秘书处的协助下保障安理会日常连续工作。



作为2017-2018年联合国安理会非常任理事国，哈萨克斯坦在安理会的工作优先方向为纳扎尔巴耶夫总统的"为建立安全、公正和繁荣的世界而加强全球合作伙伴关系的哈萨克斯坦构想和愿景"报告。



其中包括：1）实现无核武器世界; 2）消除全球战争的威胁，解决地方冲突; 3）在加强地区安全与合作的同时，促进中亚的利益; 4）反恐; 5）非洲的和平与安全; 6）确保安全与可持续发展之间不可分割的联系; 7）将安理会和整个联合国体系适应21世纪的威胁和挑战。



在担任轮值主席期间，哈萨克斯坦共主持了30多场辩论、会议和讨论，并以轮值主席身份向大众媒体就会议结果进行了通报。



1月2日，联合国安理会常任代表对今后一个月的主席国工作计划进行审议。此外，根据哈萨克斯坦的倡议，安理会首次举行正式升旗仪式，庆祝科特迪瓦、科威特、荷兰、秘鲁、波兰和赤道几内亚被当选任期为两年的安理会非常任理事国。







1月18日，纳扎尔巴耶夫总统主持召开题为"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"的联合国安理会专题辩论。联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯和联合国前副秘书长扬•埃利亚松应邀参加辩论。辩论会最终通过了安理会№ S/PRST/2018/1号主席声明，文件涵盖了包括冲突和解、预防和防范冲突发生、冲突后的维和行动以及防止大规模杀伤性武器扩散等内容。





1月19日，联合国安理会举行题为"建立阿富汗和中亚区域合作伙伴关系作为连接安全与发展的典范"的部长级辩论。中亚各国和阿富汗外长以及安理会成员国外交部负责人出席会议并发表讲话。会议通过了安理会№ S/PRST/2018/2号主席声明，文件强调为实现中亚地区的长久稳定，需大力发展地区合作，推进各国之间以和平、繁荣和发展为目的的联合行动。







1月12-15日，轮值主席哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马洛夫率领的联合国安理会代表团对阿富汗进行了为期三天的访问。这是自2010年以来安理会首次对该国进行访问。代表团在访问结束时重申了对阿富汗政府和人民以及他们为恢复和平、稳定和进步所做努力的支持。



访问期间，代表团在首都喀布尔会晤了阿富汗总统加尼和行政长官阿卜杜拉以及其他阿富汗高级官员。他们同时还同国会议员、公民社会组织代表、政治党派领导人、选举委员会成员、联合国阿富汗援助团和北约坚定支持特派团（NATO's Resolute Support Mission）的负责人举行了会晤。



安理会代表团表示，此行对于阿富汗政府在国际社会的帮助下在应对一系列挑战过程中所取得的进展获得了第一手资料，对于安理会如何进一步在实地为阿富汗提供支持有了更深的认识。



访问期间，代表团就阿富汗的安全、反恐、选举、改革、发展和地区合作等问题听取了各方的意见。



此外，在哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席国期间，安理会还举行了关于叙利亚，利比亚，刚果民主共和国，中非共和国，达尔富尔，西非和萨赫勒，南苏丹，马里，索马里，塞浦路斯和哥伦比亚局势的公开和非公开讨论，并通过了一系列重要的决议和文件。





哈萨克斯坦始终秉持中立、公开和透明的原则，努力推动联合国安理会取得实际成果，并为安理会在所有议程上的问题得到解决作出建设性的贡献。



依托哈萨克斯坦不断提升的国际影响力，以及纳扎尔巴耶夫总统在国际上的极高威望，哈萨克斯坦将继续以友好和公正的方式同其他国际组织和国家开展多边平衡外交。



于此同时，在担任联合国安理会轮值主席国期间，经哈萨克斯坦主持得以顺利通过的诸多国际性文件，也证明了哈萨克斯坦在调和国际关系方面的潜力，以及其所持立场在解决当前国际热点问题上的有效性。





【编译：木合塔尔·木拉提】