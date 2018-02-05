哈萨克斯坦驻华大使：愿借“一带一路”促成与海南更多合作

哈通社/阿斯塔纳/2月5日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，2月2日，中国外交部举行了海南全球推介活动，作为应邀出席该活动的外国驻华大使之一，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫日前在接受海南日报记者采访时表示，哈萨克斯坦与海南在"一带一路"上均占据着重要位置，他期待双方借由"一带一路"建设增加更多商贸、人文等方面的合作交流。

2013年9月，中国国家主席习近平到访哈萨克斯坦，在演讲中，提出共同建设"丝绸之路经济带"。

沙赫拉特努雷舍夫大使说，"丝绸之路经济带"的实施开启了两国在投资、产能、物流、交通等领域合作的新阶段。

在沙赫拉特·努雷舍夫大使看来，哈萨克斯坦是"丝绸之路经济带"上的必经之路，海南则是"21世纪海上丝绸之路"上的重要节点，两地相辅相成，未来双方可以在跨境多式联运领域展开合作。

沙赫拉特·努雷舍夫大使还介绍说，目前，哈萨克斯坦政府投入50亿美元建设本国铁路等基础设施，通过与邻国铁路的对接，其铁路基础设施从陆上接通了黄海通往里海、黑海、波罗的海、地中海以及波斯湾的道路。现在，哈萨克斯坦与中国17个省份建立合作，满载着货物的列车定期从这些省份经哈萨克斯坦驶向最终目的地。

"跨境多式联运领域的合作有助于哈中两国间贸易额的增加。来自海南的热带水果可以在短短几天内就供应到中亚国家、独联体国家、欧亚经济联盟国家等。另一方面，哈萨克斯坦本身在粮食、牛羊肉、油料作物等有机农产品的出口方面也有着巨大的潜力。就此而言，海南不仅能够成为此类农产品的最终消费者，还可以成为这些商品通向东南亚国家的中转站。" 努雷舍夫大使说。

在旅游方面，每年数千名哈萨克斯坦游客利用"免签"优惠政策，乘包机前往海南游览。哈萨克斯坦也在积极推动和海南在旅游领域的合作。

2017年9月，首届哈中地方合作论坛在广西南宁举行。"该论坛是哈中就地方合作中的迫切问题展开对话的绝佳平台，也是两国在合作委员会框架下进行合作的又一平台。此外，该论坛是哈中联合设立的首个机制，在其框架下两国地方代表可以建立直接联系，展开更有效的合作。我也希望借此机会，邀请海南省政府和商业界人士积极参与到该论坛的工作中来。" 沙赫拉特努雷舍夫大使说："哈萨克斯坦人民对海南十分熟悉，我相信我国的很多州都很乐意与海南建立和发展合作关系。哈萨克斯坦驻华大使馆也愿协助双方建立密切联系。"

哈萨克斯坦悠久的民族与宗教传统造就了该国丰富多彩的文化，沙赫拉特努雷舍夫大使表示，海南拥有其独特文化，两地交流举办音乐会、展会并组织民众出游等有助于人文合作的进一步扩展。"

在努雷舍夫大使看来，近年来，哈中在教育领域的合作取得诸多成效。在海口各大院校学习的哈萨克斯坦留学生，为双边关系的发展作出了自己的贡献。

"2013年9月，习近平主席高度赞扬了在海南大学就读的哈萨克斯坦留学生鲁斯兰，他自2009年起每年无偿献血两次帮助中国患者。我相信，人民间的此类举动会使我们彼此间的合作不断巩固。"努雷舍夫大使说。