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    11:07, 08 二月 2018 | GMT +6

    国际突厥学院院长：阿拉什武装力量成立日应该成为国家纪念日

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    哈通社/阿斯塔纳/2月8日 -- 国际突厥学院院长（TWESCO）、《主权哈萨克斯坦报》股份公司执行总裁达尔汗•克德尔艾里7日表示，阿拉什武装力量成立日应该成为国家纪念日。

    "我们的历史有很多被隐藏的一面，而别热克•阿布德哈利的书（阿拉什武装力量）则起到对其补充作用，并成为一个伟大的作品。该作品将对教科领域提供很大的帮助。"达尔汗•克德尔艾里在阿斯塔纳学术图书馆举行的主题为"阿拉什武装力量：历史学术"讲座上说道。

    此外，国际突厥学院院长还透露出《阿拉什武装力量》成为军事大学教材的意愿。

    "本次讲座还邀请了几位来自土耳其的来宾。关于土耳其武装力量，他们曾在历史中写道‘土耳其共和国武装力量成立于公元前120年，也就是冒顿时期'。因此，土耳其武装力量早在2000年前就奠定了基础。我们偶尔会在2月23日庆祝阿拉什武装力量成立日。我认为这一特殊的日子应该成为国家纪念日。" 克德尔艾里说。

    另外，达尔汗先生还强调，阿拉什学研究不能仅限于"阿拉什奥尔达诞辰100年"。

    "阿拉什学自独立以来开始被研究。在阿拉什奥尔达100周年之际，阿拉什学研究取得了重大的发展。因此，本书也展现了阿拉什学突出的一面。"国际突厥学院院长说。

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    文化 哈萨克斯坦与土耳其 突厥 土耳其 历史 黄金储备
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