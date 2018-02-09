哈萨克斯坦代表团参加平昌冬奥会入场式

哈通社/平昌/2月9日-23届平昌冬奥会开幕式上，哈萨克斯坦代表团运动员参加了入场式。

韩国平昌奥林匹克体育场能够容纳3.5万人，来自92个国家的运动员代表团都将按照东道主国家的文字顺序入场。开幕式上，组织者用形象化的方式展现了自然与人文的和谐。



首个入场的为奥林匹克运动发祥地希腊代表团，本届冬奥会希腊的四名运动员将参加两项运动，第二个出场的是仅有一名选手的加纳代表团，鉴于加纳的降雪严重不足，他也是加纳历史上第二位参加冬季奥运会的选手。之后，来自尼日利亚，荷兰等国家的代表团相继入场。





很快，哈萨克斯坦的荣誉捍卫者出现在了游行队伍中。短道速滑选手阿布扎勒•阿吉哈利耶夫高举着我国国旗。在场的哈萨克斯坦观众也为我们的代表团感到自豪和感动。



本届冬奥会共有十五项体育项目将分配102个金牌。其中，冬季两项-11、俯式冰橇-2、有舵雪橇-3、短道速滑-8、高山滑雪-11、越野滑雪-12、跳台滑雪-4、自由式滑雪雪上技巧-10、单板滑雪-10、无舵雪橇-4、冰球-2、越野滑雪双追逐-3、花样滑冰-5、速度滑冰-14。





值得一提的是，冬奥会赛事自1924年开始举办了第1届。本届平昌冬奥会的参赛人数和国家地区协会都将创造一个历史记录。来自92个国家的选手将争夺102块金牌。



【编译：达娜】