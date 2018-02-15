奥运频道发布了我国选手丹尼斯•谭的纪录片

哈通社/阿斯塔纳/2月15日--奥运频道发布了一部关于索契冬奥会铜牌得主--哈萨克斯坦花样滑冰选手丹尼斯•坦的纪录片。

丹尼斯•谭在Instagram账号上称，该影片在连续剧"Game Breakers"的框架下发布。影片第一部分讲述了他的生活，以及为我国带来的荣誉。



丹尼斯•谭称："当我第一次来到溜冰场时，我并没有想过会成为一名花样滑冰选手。 当时我的家乡并没有溜冰场，也不卖冰刀鞋。 直到我9岁时都没有一套专业的运动装备。曾经有人问我喜欢花样滑冰还是音乐。我回答是花样滑冰。我真的很喜欢这项运动，享受滑过冰面的感觉。"



据介绍，丹尼斯的母亲在他九岁时，带他参加了一场在西伯利亚举行的花样滑比赛。



"我赢了那场比赛，并没有人认识我，也没人知道哈萨克斯坦的花样滑冰。然后我意识到，花样滑冰将是我的使命。"他说道。



丹尼斯称这次的平昌冬奥会对他来说意义非凡。



"我的祖先曾为这块土地的独立流过鲜血，此时此刻他们是否会为我感到自豪呢？因此，这次的比赛对我来说非常重要，我一定要全力以赴。"他说道。



【编译：达娜】