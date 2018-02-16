国务秘书访问安卡拉 出席哈土两国女企业家经济论坛

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 - 据总统府新闻局消息，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃15日抵达土耳其安卡拉，开始对该国进行工作访问。

受土耳其副总理哈坎•恰武什奥卢邀请，国务秘书古丽莎拉当日出席了在安卡拉举行的哈萨克斯坦和土耳其女性企业家经济论坛。



哈萨克斯坦阿塔梅肯企业家联合会、土耳其商业联合会和商品交易所联盟、政府机构、女性企业家协会代表等也出席了当天的活动。



在论坛开幕式上发言的国务秘书强调，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫25年来，对一直保持着良好合作的兄弟国家间相互交流与互助关系的不断发展，始终予以高度关注。



古丽莎拉•阿布德哈勒科娃谈及总统的成功领导，以及旨在适应新世界潮流而推动工业化4.0的国情咨文《第四次工业革命背景下的发展新机遇》，并表示，在实现国情咨文中的数字化发展任务过程中，女性企业家们的作用举足轻重。



国务秘书指出，目前哈萨克斯坦正在大力推进旨在增加女性就业、创业机会的多项国家政策。目前政府高层官员中，女性数量占比为10.1%（43人）；议会中女性议员为33人，占比22%；全国中小企业的43%由女性企业家执掌，创造了全国31%的工作岗位。



在世界经济论坛公布的全球竞争力指数中，哈萨克斯坦在"妇女参与劳动力就业水平"方面位居全球第30位。



阿布德哈勒科娃表示，今年哈萨克斯坦将隆重庆祝正式迁都阿斯塔纳20周年庆典。阿斯塔纳是哈萨克斯坦独立自主的象征，是总统理念与全体哈萨克斯坦人民汗水的结晶。



据了解，当天的论坛上举行了两国女性企业家商业计划展示、商业经验交流等活动，并讨论了哈萨克斯坦和土耳其女企业家联合会之间在经济和投资领域的相互合作等内容。



在论坛框架下，国务秘书同土耳其议会议长伊斯梅尔•卡赫拉曼、土耳其副总理哈坎•恰武什奥卢、家庭事务和社会政策部部长法特玛•贝图沙•萨扬•卡亚举行了会晤。



会谈中，双方就哈土两国当前关系，以及两国在经贸和人文领域的合作前景等深入交换了意见。



【编译：木合塔尔·木拉提】