哈中两国将共同打击三股势力

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 -- 纳扎尔巴耶夫总统在接受中国中央电视台CCTV采访时，就恐怖主义发表了个人观点。

"中华人民共和国提出了同三股势力--即极端主义、恐怖主义和分裂主义实力进行抗争的建议。我们支持这一提议，并开展了相关的合作。"在访谈中，纳扎尔巴耶夫总统强调说。

总统表示，叙利亚的情况以及"达伊什组织"（即所谓"伊斯兰国"）的存在证实了恐怖主义的邪恶，以及与其斗争的必要性。

"美国为首的联盟和以俄罗斯为首的联盟均在叙利亚同恐怖主义展开了斗争。如今这个所谓的'国家'被摧毁了，但它的成员却扩散到了诸如阿富汗等国家，这一情况令我们十分担忧。在打击恐怖主义方面，上合组织中的中亚国家需要联合行动。我们目前正在开展这方面的工作。"总统说。

总统还指出，哈萨克斯坦为阿富汗提供了颇具规模的援助，并拨出专项预算资助阿富汗留学生在哈国接受教育。哈萨克斯坦还计划帮助当地发展社会基础设施，促进阿富汗人民就业。

"阿富汗内战已经延续了近40多年，毒品种植成为了当地恐怖主义滋生的经济来源。我们该如何与之抗争？促进就业是一个出路，而这要求阿富汗经济的发展。那么，帮助阿富汗实现经济的稳定发展，便是我们共同的责任。"纳扎尔巴耶夫总统说。

纳扎尔巴耶夫总统日前接受了中国中央电视台CCTV的专访。访谈中，纳扎尔巴耶夫总统就哈中两国合作，以及"一带一路"和"光明大道"的对接等进行了阐述。

【编译：木合塔尔·木拉提】