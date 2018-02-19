萨金塔耶夫召开会议讨论自贸区发展问题

哈通社/阿斯塔纳/2月19日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫在19日在总理府主持召开政府非例行会议，讨论落实纳扎尔巴耶夫总统9日在政府扩大会议上就推动自由贸易区建设任务问题。

会议讨论了自贸区主要指数和提高它们的效率措施。

会议期间，投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克、曼格斯套州州长耶拉勒•托赫詹诺夫、南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫、阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫、阿特劳州州长努尔兰•诺海耶夫、江布尔州州长阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫、巴甫洛达尔州州长波拉特•巴卡沃夫、卡拉干达州州长叶尔兰•霍夏诺夫、阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫和阿拉木图市市长包尔江•拜别克就落实纳扎尔巴耶夫总统下达的任务和工作计划进行了汇报。

此外，能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫、国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫、财政部部长巴赫特•苏丹诺夫和自贸区公司负责人就自贸区发展规划问题发表了讲话。

据悉，目前哈萨克斯坦共有11个自由贸易区，共落实165个项目，创造1.3万个工作岗位。自贸区项目吸引的投资总额达7870亿坚戈。

【编译：小穆】