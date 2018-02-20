哈萨克斯坦护照免签国家一览

哈通社/阿斯塔纳/2月20日 -- 外交部20日公布哈萨克斯坦公民可免签前往的全部国家/地区名单。

哈萨克斯坦公民可免签进入的国家/地区：

1. 阿塞拜疆（30天）

2. 阿尔巴尼亚（30天）

3. 阿根廷（30天）

4. 亚美尼亚（28天）

5. 巴巴多斯（28天）

6. 白俄罗斯（30天）

7. 巴西（30天）

8. 香港（14天）

9. 格鲁吉亚（90天）

10. 印度尼西亚（30天）

11. 哥伦比亚（90天）

12. 韩国（30天）

13. 哥斯达黎加（90天）

14. 吉尔吉斯斯坦（90天）

15. 马其顿（90天）

16. 马来西亚（30天）

17. 摩尔多瓦（90天）

18. 蒙古国（90天）

19. 纳米比亚（30天）

20. 阿联酋（30天）

21. 俄罗斯（30天）

22. 塞舌尔群岛（30天）

23. 塞尔维亚（30天）

24. 塔吉克斯坦（30天）

25. 土耳其（30天）

26. 乌兹别克斯坦（90天）

27. 乌克兰（90天）

28. 菲律宾（30天）

29. 厄瓜多尔（30天）

其中，阿尔巴尼亚、巴巴多斯、印度尼西亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、马其顿、马来西亚、纳米比亚、塞舌尔和菲律宾等10个国家对哈萨克斯坦开放了单向免签。

此外，外交部正在同以色列、泰国、斐济和澳门就对哈萨克斯坦公民提供免签待遇问题进行讨论当中，而与古巴之间的免签制度还未正式生效。

【编译：小穆】