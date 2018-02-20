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哈萨克斯坦护照免签国家一览
哈通社/阿斯塔纳/2月20日 -- 外交部20日公布哈萨克斯坦公民可免签前往的全部国家/地区名单。
哈萨克斯坦公民可免签进入的国家/地区：
1. 阿塞拜疆（30天）
2. 阿尔巴尼亚（30天）
3. 阿根廷（30天）
4. 亚美尼亚（28天）
5. 巴巴多斯（28天）
6. 白俄罗斯（30天）
7. 巴西（30天）
8. 香港（14天）
9. 格鲁吉亚（90天）
10. 印度尼西亚（30天）
11. 哥伦比亚（90天）
12. 韩国（30天）
13. 哥斯达黎加（90天）
14. 吉尔吉斯斯坦（90天）
15. 马其顿（90天）
16. 马来西亚（30天）
17. 摩尔多瓦（90天）
18. 蒙古国（90天）
19. 纳米比亚（30天）
20. 阿联酋（30天）
21. 俄罗斯（30天）
22. 塞舌尔群岛（30天）
23. 塞尔维亚（30天）
24. 塔吉克斯坦（30天）
25. 土耳其（30天）
26. 乌兹别克斯坦（90天）
27. 乌克兰（90天）
28. 菲律宾（30天）
29. 厄瓜多尔（30天）
其中，阿尔巴尼亚、巴巴多斯、印度尼西亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、马其顿、马来西亚、纳米比亚、塞舌尔和菲律宾等10个国家对哈萨克斯坦开放了单向免签。
此外，外交部正在同以色列、泰国、斐济和澳门就对哈萨克斯坦公民提供免签待遇问题进行讨论当中，而与古巴之间的免签制度还未正式生效。
【编译：小穆】