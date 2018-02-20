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    17:11, 20 二月 2018 | GMT +6

    哈萨克斯坦护照免签国家一览

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    哈通社/阿斯塔纳/2月20日 -- 外交部20日公布哈萨克斯坦公民可免签前往的全部国家/地区名单。

    哈萨克斯坦公民可免签进入的国家/地区：

    1.       阿塞拜疆（30天）

    2.       阿尔巴尼亚（30天）

    3.       阿根廷（30天）

    4.       亚美尼亚（28天）

    5.       巴巴多斯（28天）

    6.       白俄罗斯（30天）

    7.       巴西（30天）

    8.       香港（14天）

    9.       格鲁吉亚（90天）

    10.   印度尼西亚（30天）

    11.   哥伦比亚（90天）

    12.   韩国（30天）

    13.   哥斯达黎加（90天）

    14.   吉尔吉斯斯坦（90天）

    15.   马其顿（90天）

    16.   马来西亚（30天）

    17.   摩尔多瓦（90天）

    18.   蒙古国（90天）

    19.   纳米比亚（30天）

    20.   阿联酋（30天）

    21.   俄罗斯（30天）

    22.   塞舌尔群岛（30天）

    23.   塞尔维亚（30天）

    24.   塔吉克斯坦（30天）

    25.   土耳其（30天）

    26.   乌兹别克斯坦（90天）

    27.   乌克兰（90天）

    28.   菲律宾（30天）

    29.   厄瓜多尔（30天）

    其中，阿尔巴尼亚、巴巴多斯、印度尼西亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、马其顿、马来西亚、纳米比亚、塞舌尔和菲律宾等10个国家对哈萨克斯坦开放了单向免签。

    此外，外交部正在同以色列、泰国、斐济和澳门就对哈萨克斯坦公民提供免签待遇问题进行讨论当中，而与古巴之间的免签制度还未正式生效。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 旅游 外交部 外交 黄金储备
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